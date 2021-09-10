منتج مصري مشهور يكشف تعرضه لإغراءات من فنانات

كشف المنتج المصري المعروف جمال العدل، عن تعرضه لمواقف إغراء من بعض الفنانات، وهو ما لم يكن يرضيه على الإطلاق، لأنه كان يعلم أنهن يرغبن في دخول علاقات عاطفية معه لأنه منتج.

إقرأ المزيد

وشدد المنتج خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج "السيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC" على أنه لم يتزوج سرا: "أنا أجرأ من أني أعمل كده، وعمري ما عرفت أي حد من الوسط الفني بتاعنا –يقصد العلاقة العاطفية-، بحس إن العلاقات دي لو دخلت في بعض هتبوظ الشغل، وأنا بحب الشغل زي ولادي بالظبط، دي منطقة محبش أبقى فيها، أنا أول واحد باجي التصوير وبمشي آخر واحد، ولو فيه حد مضايقني معملش معاه مشاكل بس مشتغلش معاه".

وأوضح أنه كان يشعر أن زوجته الثانية تحبه قبل أن يطلب يدها للزواج، موضحا: "مش بغير على مراتي الغيرة البايخة، بغير عليها وهيّ بتغير عليّا من الجنس الناعم، في مرة كانت معايا بكواليس مسسلسل حديث الصباح والمساء، وقلت لعبلة كامل يا حبيبتي، فهي قالت لي حبيبتك! كانت مستغربة من الكلمة.. فقلت لها إن الكلمة دي عندنا في الوسط عادية".

وأكد العدل، : "لو اشتغلت مع ياسمين صبري مراتي مش هتغير عليّ، لأني اشتغلت مع كل الجميلات زي ياسمين صبري ونيللي كريم وليلى علوي، وعمر ما حصل حاجة، لأنهم أولادي بحس أننا أسرة".

المصدر: الوطن