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مصر.. الفنان محمد رمضان يرد على خضوعه لعملية تجميل (صورة)

مجتمع

مصر.. الفنان محمد رمضان يرد على خضوعه لعملية تجميل (صورة)
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رد الفنان المصري محمد رمضان، على خضوعه لعملية تجميل، موضحا أنه لم يقم بأي عملية تغيير في وجهه.

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ونشر رمضان صورة له في طفولته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" وعلق: "وأنا صغير شفايفي كانت أكبر مني، الرجالة الصعايدة ما بيعملوش عمليات تجميل، ردا على الأخبار الكاذبة".

ومؤخرا شارك محمد رمضان جمهوره المتابع لحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور أظهرته بمظهر جديد، دفع البعض للاعتقاد أنه أجرى عملية تجميل لتكبير "شفتيه".

المصدر: الشروق

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