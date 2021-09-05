محمد رمضان "يسخر" من عمرو أديب بمقطع فيديو

إثر انتقادات عدة وجهت له بعد زيارته العاصمة اللبنانية، وبعد الهجوم الإعلامي عليه من قبل عمرو أديب، عاد الفنان المصري محمد رمضان ليثير الجدل بمقطع فيديو "يسخر" فيه من أديب.

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ونشر محمد رمضان مقطع فيديو على حسابه في "إنستغرام" لحديث للإعلامي عمرو أديب وهو يقول: "هو ليه بيعمل كدة"، وفي هذه الأثناء "تلعثم" أديب قليلا في الجملة التي تليها، ليظهر مقطع الفيديو مشهدا بعد كلام عمرو، من فيلم لمحمد رمضان، وهو يصحي زميله النائم.

هذا وتعددت آراء متابعين الفنان المصري محمد رمضان، حيث وضع البعض تعابير الضحك والسخرية، ودعم البعض رمضان، في حين أن البعض الآخر اعتبر هذه السخرية "عيب"، وانتقد آخرون الفنان على هذا المقطع.

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب قد شن هجوما لاذعا على الفنان محمد رمضان بعدما قام الأخير بجلسة تصوير لنفسه فوق أنقاض مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا ضخما وأدى بحياة الكثير من الأشخاص بالرابع من أغسطس العام الماضي.

المصدر: RT