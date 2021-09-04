محمد رمضان يتعرض لهجوم وانتقادات كبيرة بعد جلسة تصوير في مرفأ بيروت (فيديو)

شن الإعلامي المصري عمرو أديب هجوما لاذعا على الفنان محمد رمضان بعد ماخضع لجلسة تصوير في مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا ضخما وأدى بحياة الكثير من الأشخاص بالرابع من أغسطس العام الماضي.

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وقال أديب ضمن إحدى فقرات برنامج "الحكاية" الذي يقدمه على قناة "إم بي سي مصر": "الأستاذ الدكتور محمد رمضان قام بشيء تسبب في ألم واستياء اللبنانيين منه".

وأضاف "رمضان خضع لجلسة تصوير في مرفأ بيروت وهو المكان الذي شهد انتهاء حياة كثيرين في لبنان ما سبب إثارة اللبنانيين.. رمضان التقط فوتوسيشن ودمج أغنيته عليه وكأن هذا الموقع يصلح أن يكون مكانا للتصوير.. أنا اعتذر للبنانيين عما فعله".

وتساءل عمرو أديب: "لماذا يفعل ذلك هل يظن أن العالم مغلق وكأن أحدا لا يعرفه ولا يسمعه ربنا يهديه".

ونشب خلاف مؤخرا بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب وصل إلى القضاء المصري، حيث أنه يعود الخلاف إلى تعليق عمرو أديب على تصرف محمد رمضان بقذف الأموال في الهواء متجاهلا الرد على قضيته مع الطيار المتوفي أشرف أبو اليسر، حيث قال عمرو أديب خلال إحدى حلقاته ببرنامج الحكاية "أنا هربيك".ليقرر محمد رمضان رفع قضية سب وقذف على عمرو أديب، مشيرا إلى أنه خرج عن سياق الحلقة والميثاق الإعلامي، وتم تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه، و50 ألف جنيه أتعاب محاماة، وهو حكم درجة أولى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية