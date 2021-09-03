بعد قضية الدكتوراه الفخرية.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان

بعد أن أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلا واسعا بإعلانه الحصول على الدكتوراه الفخرية في لبنان، دخل في مأزق لبناني ثان، بعد نشره صورة له فوق الدمار الذي تعرض له مرفأ بيروت.

وبعد نشره على حسابه في "انستغرام" صورة له في خاصية الستوري، تظهره فوق أنقاض مرفأ بيروت المدمر، ومن ثم فيديو وهو يقف في مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار كبير في الرابع من أغسطس 2020 وخلف مئات القتلى وآلاف الجرحى، تعرض رمضان لموجة انتقادات على مواقع التواصل، وخاصة من اللبنانيين.

وانهالت التعليقات عليه، داعية إياه إلى نشر صوره والترويج لأعماله الفنية بعيدا عن خراب مدينة بيروت التي لم تنهض بعد.

بدّك تغنّي وتتكرّم وتشكر، الخ

عمول يلّي بدّك يا

بس ما فيك تتصوّر بمسرح جريمة

وتحط أغاني إنت وعامل photoshoot بمطرح انقتل فيه أكتر من 200 شخص@Mohamed_Ramadanpic.twitter.com/8qamMk0aFE — Mhّmd (@dankar) September 2, 2021

زعيم التراند العبيط ،، #محمد_رمضان وقد حجبت عنه مؤخرا الدكتوراه الفخرية من مؤسسة غير معروفة

الآن يأخذ له صورة "مميزة" أمام دمار #مرفأ_بيروت وما حمله من مآسي وأحزان

ماذا تنتظر من كائن بارد الاحساس، جاهل وزعيم بلطجة فنية في #مصر#لبنان#مصر#Lebanon#Egyptpic.twitter.com/aoHAYngY08 — ⁦⁦⁦⁦⁦⁦Riyadh A⁦ziz رياض عزيز 🌍 (@riyadh771) September 3, 2021

كلما اعتقدت أن محمد رمضان هبط إلى الدرك الأسفل يفاجئك أنه لا يزال لديه الكثير

هنا انفجر مرفأ بيروت وعائلات لم تعثر على أشلاء أولادها لتدفنها

وهنا سفير البلطجة يقف بكامل أناقته ويستعرض pic.twitter.com/lFdwPwfEsl — Imane Ibrahim🇱🇧 (@ImaneIbrahim1) September 3, 2021

المصدر: RT