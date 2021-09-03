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بعد قضية الدكتوراه الفخرية.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان

مجتمع

بعد قضية الدكتوراه الفخرية.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان
الصورة من "تويتر"
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بعد أن أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلا واسعا بإعلانه الحصول على الدكتوراه الفخرية في لبنان، دخل في مأزق لبناني ثان، بعد نشره صورة له فوق الدمار الذي تعرض له مرفأ بيروت.

وبعد نشره على حسابه في "انستغرام" صورة له في خاصية الستوري، تظهره فوق أنقاض مرفأ بيروت المدمر، ومن ثم فيديو وهو يقف في مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار كبير في الرابع من أغسطس 2020 وخلف مئات القتلى وآلاف الجرحى، تعرض رمضان لموجة انتقادات على مواقع التواصل، وخاصة من اللبنانيين.

وانهالت التعليقات عليه، داعية إياه إلى نشر صوره والترويج لأعماله الفنية بعيدا عن خراب مدينة بيروت التي لم تنهض بعد.

المصدر: RT

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