"وكأنه الأسطورة عبد الحليم حافظ".. ممثل لبناني يهاجم محمد رمضان ويوجه رسالة لمصر(فيديو)

انتقد الممثل اللبناني، باسم مغنية، زميله المصري، محمد رمضان، بسبب تصريحات الأخير حول الفنانة اللبنانية التي يتمنى أن يشاركها في "ديو غنائي".

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وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال باسم مغنية: "ماخلقتش الفنانة اللبنانية اللي هتغني معايا..هكذا صرح الممثل محمد رمضان الذي أجده موهوبا في التمثيل مع بعض الملاحظات على تصرفاته".

وأضاف الفنان اللبناني: "يتكلم بثقة وكأنه "الأسطورة" عبد الحليم حافظ..مع ان عبد الحليم "حلم الأجيال" لم يقلها يوما".

وتوجه لرمضان قائلا: "أحسنت يا محمد يا رمضان، تجعلنا نكتب عنك، لكن خذ بعين الاعتبار أن سلوكك يغلب على موهبتك..الموهبة وحدها لا تكفي. تواضع".

وأضاف مغنية: "ملاحظة: تحية إلى بلدي الثاني جمهورية مصر العربية..أحبك".

تجدر الإشارة إلى أنه وخلال حديثه عن تفاصيل زيارته لبنان عبر قناة "الجديد"، وعن الفنانة اللبنانية التي يتمنى أن يشاركها في ديو غنائي، أشار محمد رمضان إلى أن "الفنانة اللبنانية التي من الممكن أن تشاركه في دويتو غنائي لم تولد بعد، وأنه من الممكن أن يجدها بعد 15 عاما"، وقال: "لسة ما جتش الفنانة اللبنانية اللي تعمل معايا ديو".

المغني محمد رمضان : لسة ما جتش الفنانة اللبنانية اللي تعمل معايا ديو .

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هيدا تقليل من شأن كل نجماتنا اللي صارلن 20 سنة نجمات صف أول ، واحد صارله سنتين عم بيغني صار يقلك يمكن تجي بعد 15 سنة اللي تنفع تغني معي .

عأساس انت من هون لبكرة مكفي pic.twitter.com/m3W6nBM9yo — People بالعربي (@peoplebelarabi) August 28, 2021

المصدر: RT