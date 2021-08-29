محمد رمضان يوجه رسالة إلى الشعب اللبناني

خلال حوار مع قناة "الجديد" اللبنانية، وجه الفنان المصري، محمد رمضان، رسالة للشعب اللبناني، بشأن الأوضاع التي يعيشها الشباب ووسط الأزمات التي يعني منها لبنان في الأيام الحالية.

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وتوجه محمد رمضان للبنانيين قائلا: "أنتم شعب ذكي ومكافح ومخلص لعمله، وفي كل مكان أدخله على مستوى العالم يجب أن أجد فيه عنصرا لبنانيا".

وأضاف: "أنصح الشباب اللبناني خصوصا والشعب العربي عموما بعدم الدخول في شبكة الخوف.. اطرد من حياتك الخوف من الغد وكلام الناس والفشل وأي خوف".

وأكمل رمضان: "مفيش ناجح جبان، والشجاعة هي أهم صفات الإنسان الناجح، فقد قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، الوعي قبل السعي، فيجب أن نفكر في الذي نريد تحقيقه في هذه الحياة، وأن نخطط بشكل سليم ونتوكل على الله وأن نخوض غمار الحياة بكل شجاعة".

المصدر: "الجديد"