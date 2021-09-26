موقف طريف يجمع معتصم النهار وحورية فرغلي في لبنان

رصدت عدسات المصورين موقفا طريفا حدث أثناء لقاء الفنان السوري معتصم النهار والفنانة المصرية حورية فرغلي، على هامش حفل "الموريكس" بلبنان.

واتسم لقاء الثنائي بالمرح، حيث مازح معتصم الفنانة فرغلي أمام الكاميرات وتغزل بها وطلب منها أن يحادثها عبر الهاتف، لترد الأخيرة بعفوية وتقول "والنبي كلمني والنبي عاكسني".

المصدر: صحيفة "في الفن"