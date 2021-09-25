محافظ الإسكندرية: رئيس دولة عربية عرض علي أن آخذ بلده وأعطيهم عادل إمام

روى محافظ مدينة الإسكندرية المصرية اللواء محمد الشريف خلال حديثه في أحد اللقاءات بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، موقفا طريفا مع رئيس إحدى الدول العربية.

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وقال الشريف إنه عندما كان في زيارة لإحدى الدول العربية مازحه رئيس تلك الدولة، حيث عرض عليه أخذ بلده مقابل الفنان عادل إمام.

وانطلق يوم السبت مهرجان الإسكندرية السينمائي لأفلام دول حوض المتوسط في دورته الـ37.

المصدر: القاهرة 24