شهد مهرجان "جرش" الأردني عودة الفنان السوري جورج وسوف للغناء على مسرحه مساء الجمعة حيث أحيا حفلا ناجحا حضره الآلاف من معجبيه، بعد غياب 18 عاما عنه ضمن فعاليات الدورة الـ35.

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وأكد المدير التنفيذي لمهرجان "جرش" أيمن سماوي، في تصريحات صحفية وجود ثلاث عيادات وأطباء وممرضين ومسعفين في مقر المهرجان لمعالجة أي طارئ صحي قد يحدث مع الفنانين أو الحضور.

وأشار سماوي إلى أن الاستعدادات الطبية متوفرة على مدار الساعة إضافة لوجود سيارات إسعاف داخل مكان المهرجان لمواجهة الظروف الصحية المفاجئة وذلك بعد ما تعرضت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي لوعكة صحية على المسرح الأربعاء الماضي في حفل افتتاح مهرجان "جرش".

شاهد| وسط حضور جماهيري حاشد.. جورج وسوف يتألق في مهرجان جرش pic.twitter.com/SCjodC7B8b — هلا أخبار (@HalaAkhbar) September 24, 2021

وقدم وسوف خلال الحفل مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة، وسط حضور نحو 6 آلاف شخص.

يشار إلى أن الحفل الأخير لجورج وسوف في "جرش" عام 2003.

يذكر أن آخر أعمال جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التي طرحها باللهجة المصرية.

المصدر: صحيفة الرأي+مصراوي+تويتر