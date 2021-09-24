مصر.. وفاة عميد رسامي الكاريكاتير جمعة فرحات (صور)

توفي عميد رسامي الكاريكاتير في مصر جمعة فرحات عن عمر ناهز الـ80 عاما.

ونعت وزارة الثقافة المصرية ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية الفنان جمعة فرحات، مشيرة إلى أن مشواره الفني ورصيده الإبداعي لأكثر من ستين عاما سيظل حاضرا وملهما لأجيال وأجيال.

ويعد رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير جمعة فرحات من أبرز رسامي الكاريكاتير في الوطن العربي فضلا عن كونه عميد رسامي الكاريكاتير في مصر وهو رسام الكاريكاتير السياسي الأول في مصر كما يصفه أصدقاؤه.

ولد جمعة في 24 أبريل 1941 في القاهرة، وحاصل على بكالوريوس في التجارة عام 1964 وهو العام الذي التحق فيه بمؤسسة "روز اليوسف" التي عمل بها على مدار 35 عاما.

وكان جمعة يرى أن بداية الكاريكاتير في مصر كانت سياسية، وظهرت شخصية "غني الحرب" و"سكران طينة باشا" وابتكر "رخا" شخصية بنت البلد ورد بها على أغنياء الحرب في تلك الفترة لأن كل شيء كانوا يقولون عليه بلدي، وبعد ثورة يوليو ظل الكاريكاتير سياسيا وإن كان يؤيد في مجمله ثورة يوليو.

وجمعة من الرسامين الذين مروا على صحف مختلفة بداية من الصحف الحزبية وحتى القومية إلى أن وصل للعالمية وكان كلما تضيق السلطة عليه وعلى رسومه يلجأ إلى وسائل إعلام بديلة فقاد حملاته سواء في عهد السادات الذي هاجم خلاله سياسة الانفتاح الاقتصادي، كما هاجم وزير المالية الأسبق حسن الرزاز بسبب سياسته المالية في عهد حسني مبارك، كما هاجم يوسف بطرس غالي والذي وصفه بأنه أسوأ وزير مالية في مصر، بالإضافة إلى عاطف صدقي.

ولم يترك الفنان الراحل وزيرا في عصر مبارك إلا ورسمه في الكاريكاتير ولأن الكاريكاتير يحتاج إلى مناخ من الحرية فكان يعمل بحرية شديدة فإذا جاءته الفكرة قوية وجريئة كان ينشرها في جريدة "الوفد"، وكان يوزع باقي الرسومات على "الأهرام ويكلي" منذ إصدارها الأول عام 1990 و"الأهرام الاقتصادي" ثم بدأ بنشر أعماله بصحيفة الأهرام اليومية منذ عام 1999، ومجلة "صباح الخير" كل حسب توافق الجريدة ومدى الحرية التي بها وهذا كان يعرفه من واقع خبرته الطويلة، كما رسم لمجلة الأطفال الإماراتية "ماجد" من عام 1972 حتى 1979.

وفاة فنان الكاريكاتير جمعة فرحات الله يرحمه pic.twitter.com/36z5mDYgRg — ebrahim (@egyptalameia) September 24, 2021

وعالميا، نشرت لجمعة فرحات رسومات في صحيفة "هيرالد تريبيون" الأمريكية، و"يوميوري" اليابانية وغيرهما، وبعض أعماله معروضة في المتحف الألماني في بون والمتحف الدولي للكاريكاتير في فلوريدا، كما عرضت أعماله في المعارض الأوروبية في بلغاريا ويوغوسلافيا وجمهورية التشيك.

وحصل جمعة فرحات على جائزة علي ومصطفى أمين، وجائزة نقابة الصحفيين مرتين عامي 1986 و1989، واتحاد الصحفيين عامي 1985 و1989.

المصدر: RT + "القاهرة 24"