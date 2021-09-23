تعرف على أجور الممثلين الأتراك الأكثر شهرة في الموسم الحالي للمسلسلات

مع انطلاق حلقات الموسم الجديد للمسلسلات التركية، بدأت تتضح الأجور التي يتلقاها الممثلون الرئيسيون مقابل كل حلقة.

ونشرت بعض المواقع الصحفية التركية تقارير تكشف من خلالها الأجور التي يتقاضاها الممثلون الأتراك، والذين يكتسبون شهرة واسعة في العالم العربي.

وتتراوح الأجور بين الحد الأدنى المقدر بـ50 ألف دولار في الأسبوع، إلى الأعلى والمقدر بـ120 ألف دولار للحلقة الواحدة.

بوراك أوزجيفيت

يعد بوراك أوزجيفيت من أعلى الممثلين أجر، حيث يتقاضى عن الحلقة الواحدة في مسلسل "المؤسس عثمان" نحو 210 آلاف ليرة أي ما يعادل 24874 دولارا أميركيا.

ويشار إلى أن هذا العمل التركي التاريخي حقق نجاحا باهرا وترجم إلى لغات عدة، ويقع بثه في 32 دولة حول العالم.

إنغين أكيوريك وتوبا بويوكوستن

حصل كل من إنغين أكيوريك وتوبا بويوكوستن على 200 ألف ليرة عن كل حلقة من مسلسل "ابنة السفير" أي ما يعادل 23690 دولارا أميركيا.

كيفانش تاتليتوغ

يبلغ أجر كيفانش تاتليتوغ، الشهير بـ"مهند" في العالم العربي، نحو 180 ألف ليرة عن الحلقة الواحدة أي ما يقدر بـ21321 دولارا أميركيا.

إنغين آلتان دوزياتان

يصل أجر إنغين آلتان دوزياتان، عن دوره في المسلسل التاريخي الشهير "قيامة أرطغرل"، إلى 150 ألف ليرة عن الحلقة الواحدة، بما يعادل 17767 دولارا أميركيا.

بيرين سات

تصنف بيرين سات من بين أهم الممثلات في تركيا، وتتقاضى 120 ألف ليرة أي 14214 دولارا أميركيا للحلقة الواحدة. ويشار إلى أنها فازت بجائزة أفضل ممثلة لعام 2020 وذلك في حفل توزيع جوائز التفاحة الزرقاء عن مسلسلها "عطية" الذي تبثه شبكة "نتفلكس".

أراس بولوت إينيملي

حصل أراس على 120 ألف ليرة عن الحلقة الواحدة في مسلسل الحفرة، وبذلك فهو يتقاضي المبلغ ذاته الذي تحصل عليه بيرين سات، بما يعادل 14214 دولارا أميركيا للحلقة الواحدة، محققا نجاحا باهرا في السنوات القليلة الماضية رغم صغر سنه.

المصدر: lebanon24