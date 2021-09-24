روسيا تختار فيلما سيرشح لنيل الأوسكار من بين 110 أفلام

دخلت 110 أفلام سينمائية القائمة الطويلة التي سيُختار منها فيلم واحد سيتم ترشيحه نهاية الخريف لنيل جائزة أوسكار السينمائية الأمريكية للأفلام الناطقة بلغة غير إنجليزية.

أفاد بذلك مصدر لوكالة "تاس" الروسية في لجنة الأوسكار الروسية الوطنية.

إقرأ المزيد

وقال إن "على لجنة الأوسكار الروسية أن ترشح فيلما سينمائيا روسيا واحدا يستحق منحه جائزة أوسكار السينمائية. لم يتم إلى حد الآن تعيين تاريخ اجتماع اللجنة لغياب رئيسها السابق الراحل فلاديمير مينشوف. لكن القائمة الطويلة للأفلام المرشحة ويجري إخراجها في الفترة ما بين 1 يناير و31 ديسمبرعام 2021 قد تم إعدادها من قبل أعضاء اللجنة".

وتتضمن القائمة الطويلة أفلام:" يوميات الحصار" من إخراج أندريه زايتسيف، "ديفياتايف" من إخراج تيمور بكمامبيتوف، إيفان دينيسوفيتش" من إخراج غليب بانفيلوف، "أسرة بيتروف في الإنفلونزا" من إخراج كريل سيريبرينيكوف، "الزلاجات الفضية" من إخراج ميخائيل لوكشين، "دروس اللغة الفارسية" من إخراج فاديم بيريلمان وغيرها.

يذكر أن الأفلام الروسية "الحرب والسلم" (عام 1968) من إخراج سيرغي بوندارتشوك، "موسكو لا تؤمن بالدموع" ( 1981) من إخراج فلاديمير مينشوف"، " التعب من الشمس ( 1994) من إخراج نيكيتا ميخالكوف، كانت قد منحت جائزة أوسكار للأفلام الأجنبية. أما المراسم الـ94 لمنح جوائز أوسكار فستقام في مارس عام 2022.

المصدر: تاس