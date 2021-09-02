30 بلدا تشتري فيلما لمخرج روسي

اشترى ما يزيد عن 30 بلدا حقوق عرض فيلم "أسرة بيتروف في الإنفلونزا" من إخراج الفنان الطليعي الروسي المعروف، كيريل سريبريانيكوف.

وقد جرى أول عرض للفيلم في مركز "ياتسين" بمدينة يكاترينبورغ بإقليم الأورال الروسي.

وقال منتج الفيلم، إيليا ستيوارت، إن ما يزيد عن 500 نسخة منه قد وزعت على مختلف دور السينما في مختلف الأقاليم الروسية. ويعكس الفيلم عقلية الإنسان الروسي ويدل شراؤه من قبل 30 بلدا على نجاحه العالمي وعلى ارتفاع شعبية الأفلام الإبداعية في روسيا.

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وأعاد المنتج إلى الأذهان أن الفيلم شارك في البرنامج الرئيس لمهرجان "كان" السينمائي حيث نال جائزة اللجنة التقنية العليا.

واستوحي الفيلم من رواية كاتب، أليكسي سالنيكوف " أٍسرة بيتروف في الإنفلونزا". ويروي الفيلم قصة أسرة روسية حيث يعمل الرجل سائقا وزوجته مديرة مكتبة ولديهما أبن، لكنهم لا يعيشون معا. وبعد إصابتهم بمرض الإنفلونزا تصبح حياتهم مليئة بالجنون والخيال والسوريالية.

تضم بطولة الفيلم نجوم السينما الروسية، تشولبان خاماتوفا، يوليا بيريسيلد، إيفان دورن وغيرهم. وشاركت في تصوير الفيلم شركة Hype Film وشركات من فرنسا وألمانيا وسويسرا وبريطانيا.

المصدر: تاس