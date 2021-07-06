افتتاح مهرجان "كان" السينمائي بمشاركة 4 أفلام روسية

يفتتح مساء الثلاثاء 6 يوليو على الشاطئ الجنوبي الفرنسي مهرجان "كان" السينمائي الدولي بمشاركة المخرجين السينمائيين ومنتجي السينما وكاتبي السيناريو والفنانين الذين يمثلون 5 قارات.

ويقام مهرجان "كان" السينمائي الدولي الـ74 العام الجاري بمراعاة الإجراءات الاحترازية الصارمة التي تقضي بأن يخضع كل مشارك لاختبار كشف فيروس كورونا كل 48 ساعة لعمل المهرجان ويقدم شهادة التطعيم بلقاحات تم إقرارها من قبل الاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد

وقد شاهد منظمو المهرجان استعدادا لإقامته نحو 2800 فيلم اختير منها 60 فيلما يشارك منها 28 فيلما سينمائيا في البرنامج الرئيسي.

وبينها فيلم "3 طوابق" من إخراج الإيطالي ناني موريتي"، فيلم "يوم العلم" من إخراج الأمريكي شون بين، الفيلم السينمائي الموسيقي "أنيت" من إخراج الفرنسي ليوس كاراكس وغيرها.

ويضم البرنامج الرئيسي للمهرجان فيلمين روسيين وهما فيلم " بيتروف في الإنفلونزا" من إخراج المخرج الروسي الطليعي كيريل سريبرينيكوف وفيلم " المقصورة رقم 6 " الذي تم إخراجه من قبل المخرج الفنلندي، يوهو كوسمانين بدعم مالي من قبل وزارة الثقافة الروسية. وضمت بطولة الفيلم مجموعة من الفنانين الروس وتدور أحداثه في روسيا.

وأما فيلم "القضية" من إخراج الروسي غيرمان الابن وفيلم "القبضة" من إخراج الروسية كيرا كوفالينكو فتم إدراجهما على برنامج "النظرة الخاصة"الإبداعي للمهرجان.

يذكر أن المخرج الروسي، كيريل سريبرينيكوف سبق له أن نال جائزتين في مهرجان "كان" السينمائي".

المصدر: تاس