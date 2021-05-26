أحد برامج مهرجان "كان" السينمائي يعرض فيلما روسيا

سيضم برنامج المخرجين الشباب L'Atelier Cin fondation لمهرجان "كان" السينمائي الدولي الـ74 مشروع فيلم "الطريق البيضاء" الروسي من إخراج الروسية، إيلا مانجييفا.

وسيكشف البرنامج عن مشاريع سينمائية اختارها في 6 – 17 يوليو المقبل.

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وقال مسؤولو البرنامج على موقعهم الإلكتروني إن الورشة السينمائية تم استحداثها في إطار برنامج المهرجان لدعم السينما الإبداعية والمساعدة في نمو الفنانين السينمائيين الشباب.

وأضافوا أن ورشة (L'Atelier) البرنامج تستضيف العام الجاري 15 مخرجا شابا تعتبر أعمالهم السينمائية ذات مستقبل. وستتاح لهم الفرصة لإقامة التعاون مع منتجي الأفلام وتحقيق أفكارهم الإبداعية المهنية.

يذكر أن فيلم "الطريق البيضاء" الدرامي الأسطوري عبارة عن مشروع مشترك للمخرجة، إيلا مانجييفا والمنتجتيْن، يلينا غليكمن وفيكتوريا لوبيك اللواتي سبق لهن أن أخرجن فيلم "النورس" الذي شارك في مهرجان "برلين" السينمائي وفاز بجائزة مهرجان "كينوتافر" السينمائي الروسي.

وقالت المخرجة، مانجييفا إن فيلمها هو أسطورة معاصرة يفهمها كل من عانى من مأساة فقدان ذويه وصوّره كفقدان الذات. وأضافت قائلة إن ورشة (L'Atelier) في"كان" اختارت لأول مرة فيلما روسيا وإنها مسرورة بأن فيلمها "الطريق البيضاء" استحق هذا الشرف.

المصدر: تاس