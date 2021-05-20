شركة أوروبية تشتري حقوق عرض فيلم "ماشا" الروسي

اقتنت شركة HBO الأوروبية الحقوق لعرض فيلم "ماشا" الروسي السينمائي من إخراج الروسية، أناستاسيا بالتشيكوفا.

أفادت بذلك صحيفة "إزفيستيا" الروسية نقلا عن المكتب الصحفي لشركة 1-2-3 Production الروسية التي تولت إنتاج الفيلم.

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ويروي الفيلم قصة فتاة روسية تدعى (ماشا) وقعت في حب شاب يصبح فيما بعد مجرما ورئيس عصابة وهي في الـ13 من عمرها. أما أصدقاؤها فمجرمون مثله.

وتحلم ماشا بالزواج منه وأداء موسيقى الجاز في المسرح. وتواجه الفتاة خيارا صعبا بين حبيبها الذي يرعاها ويدافع عنها من جهة والمجتمع الذي يهددها دائما من جهة أخرى.

وقد منح فيلم "ماشا" في مهرجان "كينوتافر" السينمائي الروسي جائزة أفضل فيلم للمخرج الشاب.

وعرض الفيلم في روسيا منذ 1 أبريل الماضي ويمكن مشاهدته الآن في دار سينما أونلاين KION. وتضم بطولة الفيلم نجمة السينما الروسية، آنا تشيبوفسكايا، والممثلة الشابة، بولينا غلوخمن.

فيما لم يكشف المكتب الصحفي لشركة 1-2-3 Production قيمة الصفقة التي وقعتها مع الشركة الأوروبية.

المصدر: إزفيستيا