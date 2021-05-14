نجمة سينما روسية تنطلق إلى الفضاء

تم ترشيح المخرج السينمائي الروسي، كليم شيبينكو والممثلة الروسية، يوليا بيريسيلد للمشاركة في تصوير فيلم "التحدي" على متن المحطة الفضائية الدولية.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته القناة الأولى للتلفزيون الروسي ومؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وقال البيان إن اللجنة الحكومية انتهت من دراسة المرشحين للمشاركة في تصوير الفيلم واتخذت قرارا بترشيح المخرج كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد.

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وهناك طاقم احتياطي لمركبة "سويوز – 19" الفضائية المأهولة التي ستنطلق في أكتوبر المقبل إلى المحطة الفضائية الدولية ويضم الطاقم الاحتياطي الممثلة، أليونا موردفينوفا والمصور السينمائي، أليكسي دودين.

ويتوقع أن تطلق مركبة "سويوز – 19" المأهولة من مطار "بايكونور" الفضائي في 5 أكتوبر المقبل.

وأشار البيان إلى أن تدريب المخرج والفنانة سيبدأ قبل 1 يونيو في مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء.

وقال ناطق باسم القناة التلفزيونية الأولى إن القناة ستقوم بالبث المباشر لإطلاق المركبة وبعض تدريبات رائدي الفضاء غير المحترفين.

يذكر أن فيلم "التحدي" الدرامي الفضائي يعد مشروعا مشتركا لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية والقناة التلفزيونية الروسية الأولى وورشة Yellow Black and White السينمائية الروسية.

وسيجري تصوير الفيلم في خريف عام 2021 على متن المحطة الفضائية الدولية.

جدير بالذكر أن المخرج الروسي، كليم شيبينكو، معروف بإخراجه لفيلم "ساليوت – 7" عن رائدي الفضاء السوفيتيين.

المصدر: تاس