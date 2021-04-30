مركبة روسية ستقل طاقم الفيلم الذي سيصوَّر على متن المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة روسية من نوع "سويوز" ستتولى مهمة نقل الممثلة والمخرج اللذين سيشاركان في تصوير فيلم على متن المحطة الفضائية الدولية.

وكتبت مجلة الفضاء الروسية التابعة لـ "روس كوسموس" حول الموضوع "من المخطط أن يتم نقل الممثلة والمخرج اللذين سيشاركان في فيلم التحدي إلى المحطة الفضائية الدولية بواسطة مركبة Soyuz MS-19 الروسية".

ووفقا للخطط التي ذكرتها المجلة فإن إطلاق المركبة نحو المحطة سيكون في 5 أكتوبر القادم، وبواسطة صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a، ومن المفترض أن تلتحم المركبة بالمحطة في نفس الموعد أيضا.

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وبالإضافة إلى طاقم الفيلم من المفترض أن تحمل Soyuz MS-19 إلى المحطة الفضائية كذلك رائد الفضاء الروسي، أنطون شكابليروف.

وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، قد أشار في تغريدة له على "تويتر" العام الماضي إلى أن فيلم "التحدي" الذي سيصور في الفضاء هو مشروع مشترك ما بين المؤسسة التي يترأسها وبين القناة الأولى الروسية واستوديو Yellow, Black and White.

المصدر: فيستي