الصين تطلق الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية المستقبلية

نقلت القناة المركزية لتلفزيون الصين يوم الخميس 29 أبريل 2021 ، على الهواء مباشرة، عملية إطلاق صاروخ النقل Changzheng-5B وعلى متنه الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية المستقبلية.

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ووفقا للقناة، جرت عملية الإطلاق من مطار Wenchang الفضائي في جزيرة هاينان.

ويبلغ طول الوحدة الأساسية للمحطة الصينية الفضائية المستقبلية (اطلق عليها اسم تيانخه) 16.6 م، وقطرها 4.2 م، وتعتبر أكبر مركبة فضائية تصنعها الصين. تحتوي هذه الوحدة على مركز التحكم والإدارة وغرف إقامة الطاقم (حجمها حوالي 50 مترا مكعبا) كما ستجرى فيها بعض التجارب العلمية والتكنولوجية.

وقد أطلقت الصين على محطتها الفضائية اسم Tiangong (القصر السماوي)، وسيكون وزنها حوالي 66 طنا وتكون على شكل حرف Тـ تتوسطها المقصورة الرئيسية تربط إلى جانبيها الوحدتين Wentian و Mengtian التي يبلغ وزن كل منها أكثر من 20 طنا. ومن المقرر إطلاق الوحدتين إلى الفضاء عام 2022.

وتتسع هذه المحطة الفضائية لإقامة ثلاثة رواد فضاء أو ستة رواد لمدة 10 أيام خلال عملية تبديل طاقمها.

المصدر: نوفوستي