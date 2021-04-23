الصين تستعد لإطلاق الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية المأهولة

أعلنت وسائل إعلام صينية أن الاستعدادت تجري على قدم وساق لإطلاق الوحدة الأساسية التابعة للمحطة الفضائية المأهولة الجديدة.

وحول الموضوع قالت صحيفة علوم الفضاء الصينية "صاروخ CZ-5B الفضائي الثقيل المخصص لإطلاق الوحدة الرئيسية لمحطة الفضاء الصينية الجديدة أرسل يوم الجمعة 23 أبريل الجاري إلى منصة الإطلاق في مطار وينتشانغ الفضائي الواقع على الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة هاينان".

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الصحيفة فإن "جميع المعدات المطلوبة لعملية إيصال الوحدة المذكورة إلى مدارها المطلوب على أتم الجهوزية، ومن المفترض أن يخضعها الخبراء لاختبارات إضافية قبل وقت قصير من عملية الإطلاق".

ولإنشاء محطتها الفضائية الجديدة تخطط الصين لتنفيذ 11 عملية إطلاق فضائي خلال العامين القادمين، والوحدة الأساسية لهذه المحطة والتي تزن 22.5 طن من المفترض أن ترسل إلى مدارات الأرض في 29 أبريل الجاري، وبعدها سيتم إرسال مختبرين و4 وحدات مأهولة لتلتحم بها.

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ومن المفترض أن تباشر المحطة المذكورة عملها كمحطة مأهولة عام 2022، لتعمل في الفضاء لمدة 10 سنوات في مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، لتخصص للأعمال والبحوث العالمية المشتركة.

المصدر: تاس