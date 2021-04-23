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ناسا تنجح في اختبار ثان لمروحية المريخ

الفضاء

ناسا تنجح في اختبار ثان لمروحية المريخ
NASA
صورة أرشيفية
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جاء في بيان نشرته ناسا على "تويتر" أن خبراءها أجروا الخميس 22 أبريل اختبارا ناجحا ثانيا لمروحية المريخ التي أوصلها إلى الكوكب الأحمر مسبار Perseverance الأمريكي.

وقال البيان إن مروحية Ingenuity قامت بتحليق ناجح ثان في أجواء المريخ والتقطت صورا فوتوغرافية بالأسود والأبيض.

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وعلاوة على ذلك حطمت رقما قياسيا من حيث ارتفاع التحليق ومدة التعلق في الجو والتحليق الجانبي.

وأوضحت ناسا أن المروحية صعدت إلى ارتفاع 5 أمتار لتتعلق في الجو لفترة قصيرة أولا، ثم انحرفت عن مكان التعلق إلى مترين، ثم تعلقت مرة أخرى في الجو وقامت باستدارة كي توجه الكاميرا بمختلف الاتجاهات، ثم عادت المروحية إلى مكان الإقلاع لتهبط فيه.

يذكر أن مروحية Ingenuity التي تزن 1.8 كيلوغرام كانت قد صعدت في 19 أبريل إلى ارتفاع 3 أمتار فوق سطح المريخ واستغرق تحليقها آنذاك 39.1 ثانية.

المصدر: تاس

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