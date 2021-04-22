ناسا تأمر مروحيتها المريخية بتكرار الرحلة الجوية فوق الكوكب الأحمر

أرسلت ناسا أمرا إلى مروحيتها المريخية Ingenuity لتقوم الخميس 22 أبريل برحلة جوية جديدة.

ومن غير المعلوم إلى حد الآن هل استطاعت المروحية تنفيذ الأمر المذكور.

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صرح بذلك مدير مشروعIngenuity ميمي أونغ.

وحسب مدير المشروع فإن التحليق الجديد للمروحية سيكون أصعب وأعقد من السابق. ويتوجب على المروحية أن تصعد إلى ارتفاع 5 أمتار لتتعلق في الجو لفترة قصيرة أولا، ثم تنحرف عن مكان التعلق إلى مترين، ثم تتعلق مرة أخرى في الجو وتقوم باستدارة كي توجه الكاميرا مختلف الاتجاهات للتصوير الملون، ثم تعود المروحية إلى مكان الإقلاع وتهبط فيه.

وقال أونغ، إن المعلومات يتوقع أن تصل ناسا من روفر Perseverance الساعة 16.23 بتوقيت موسكو. وسيقوم الروفر بتصوير كل تحركات المروحية، كما جرى بأول تحليق تحقق في 19 أبريل.

يذكر أن مروحية Ingenuity التي تزن 1.8 كيلوغرام كانت قد صعدت في 19 أبريل إلى ارتفاع 3 أمتار فوق سطح المريخ واستغرق تحليقها آنذاك 39.1 ثانية.

المصدر: تاس