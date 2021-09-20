آنا نيتريبكو تجمع بين النجوم الروس والأجانب في حفل يوبيلي بموسكو

حضر نجوم الأوبرا العالمية الروس والأجانب يوم 18 سبتمبر إلى موسكو ليهنئوا نجمة الأوبرا الروسية، آنا نيتريبكو بعيد ميلادها الـ50 حيث أقامت حفلا يوبيليا كبيرا في قصر الكرملين.

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وأطلع المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في افتتاح الحفل برقية تهنئة بعث بها لـ آنا نيتريبكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث قال إن "روسيا فخورة بك كفنانة تمثل مدرسة الغناء الوطنية حازت على اعتراف عالمي كمغنية فريدة من نوعها تترجم بموهبتها القوية روائع الأوبرا في مسارح العالم الشهيرة.."

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وقد حضر للمشاركة في الحفل الموسيقي اليوبيلي التينور وقائد الأوركسترا الإسباني بلاسيدو دومينغو، والتينور المكسيكي رولاندو فيلازون، والباريتون الألماني مايكل فولي ونظيره الأذربيجاني إلشين عزيزوف، والمغني الإيطالي لوكا سالسي ومواطنه ماركو بويمي، بالإضافة إلى نجوم الأوبرا الروس وأصدقاء وصديقات من موطنها كراسنودار ومن مسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ.

واستغرق الحفل أكثر من أربع ساعات، وتضمن البرنامج مقطوعات موسيقية من مؤلفات فيردي، بيزيت، تشايكوفسكي، بوتشيني، دونيزيتي، فاغنر، روسيني، ماسينيت أوفنباخ وغيرهم قدموها الضيوف.

وفوجئت النجمة عندما غنى زوجها، يوسف ايفازوف، مع المطربة الروسية المعروفة، فاليريا أغنية تسمى بـ" ترنيمة الحب" وأغنية "عشر خطوات" الشخصية التي أثارت اهتمام الجمهور كله.

وفي نهاية الحفل، قدم نجم موسيقى البوب الروسي، فيليب كيركوروف نشيدا موسيقيا تكريما لصاحبة حفل عيد الميلاد حيث غنى "فيفا لا ديفا ، فيفا آنا" (Viva la Diva Viva Anna)، وغنى معه جميع المشاركين في الأمسية.

المصدر: تاس