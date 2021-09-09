وفاة أبرز مؤسسي ورواد المسرح العماني بعد معاناة مع المرض

توفي الفنان العماني صالح بن عبد الله بن شويرد، بعد معاناة مع المرض حسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

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ويعد الفنان من أبرز مؤسسي ورواد المسرح العماني، وشارك في عدد من الأعمال الفنية والدرامية من بينها (سعيد وسعيدة) و(جمعة في مهب الريح) و(صيف حار).

ويعد صالح شويرد من أبرز الفنانين في السلطنة، وقد شارك في العديد من أعماله على مستوى السلطنة وخارجها، وفي عام 1972 التحق بوزارة الإعلام وتم تعيينه كمذيع في الإذاعة في عام 1974.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية