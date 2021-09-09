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الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف يُقيم معرضا لأعماله الفنية في موسكو

الثقافة والفن

الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف يُقيم معرضا لأعماله الفنية في موسكو
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الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف
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أقام مركز الطيران والفضاء في موسكو معرض "الإنسان قادر على عمل كل شيء" للوحات الفنية والمبتكرات التقنية التابعة للرحالة الروسي البارز، فيودور كونيوخوف.

وذلك برعاية من المتحف الروسي الحكومي في بطرسبورغ.

الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف يُقيم معرضا لأعماله الفنية في موسكو
news2world.net
صورة أرشيفية

وفي المعرض 5 قاعات، بما فيها تلك التي تلقي الضوء على رحلات جغرافية استكشافية حققها، فيودور كونيوخوف، في البحار والجبال وإفريقيا والقطبين الجنوبي والشمالي ولوحات فنية أبدعها أثناء الرحلات وأفلام وثائقية صوّرها، فضلا عن مبتكرات استخدمها أثناء الرحلات. وعلى سبيل المثال هناك قارب تجديف عبر كونيوخوف به بحر أزوف في رحلته البحرية الأولى منذ 55 عام.

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وقال كونيوخوف الذي حضر افتتاح المعرض إنه سيقوم عما قريب برحلة بحرية جديدة على متن قارب كهربائي.

يذكر أن، فيودور كونيوخوف، هو رحالة مشهور عالميا وفنان تشكيلي، ورئيس كهنة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وأكاديمي في أكاديمية الفنون الروسية، ورئيس مدرسة  الرحلات الاستكشافية " غلوبوس" للأطفال.

ولديه 25 رقما قياسيا عالميا، أدرج بعضها في كتاب غينيس للأرقام القياسية. وكان أول روسي وصل القطبيْن الشمالي والجنوبي على الزلاجات، وقام برحلة منفردة حول العالم وطاف بالمنطاد حول العالم.

المصدر: تاس

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