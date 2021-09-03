سلمى حايك تتعرض لمقلب من النجمة أنجلينا جولي (فيديو)
Reuters LJ/BRV
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تعرضت الممثلة المكسيكية سلمى حايك لمقلب من النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي، خلال احتفالها بعيد ميلادها.
ونشرت حايك يوم الجمعة مقطع فيديو على "إنستغرام" من حفل عيد ميلادها الـ55، ظهرت فيه وهي تحاول تعليم جولي كيفية القيام بـ"المورديدا المكسيكية"، أحد التقاليد الخاصة بأعياد الميلاد.
وخلال "المورديدا" يقوم صاحب عيد الميلاد بتقييد يديه خلف ظهره، ثم يتم دفع وجهه في الكعكة ليأخذ اللقمة الأولى، بينما يهتف الجميع حول بكلمة "مورديدا".
لكن وبينما كانت سلمى حايك تحاول تعليم أنجلينا جولي أداء التقليد، قامت الأخيرة بدفع رأسها ناحية كعكة عيد الميلاد لتغطي وجهها.
المصدر: "إنستغرام"
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