لأول مرة.. 60 جامعة روسية ضمن تصنيف أفضل جامعات العالم

شغلت جامعة موسكو الحكومية المرتبة الـ158 في تصنيف أفضل جامعات العالم THE World University Rankings 2022 وهي أفضل نتيجة بين الجامعات الروسية.

وقد تقدمت جامعة موسكو في التصنيف بـ16 نقطة، مقارنة بالعام الماضي.

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وشغل معهد موسكو للفيزياء التقنية الذي دخل مجموعة (201 – 250) في التصنيف المكانة الثانية وبعده جامعة "بطرس الأكبر" التقنية في بطرسبورغ ومدرسة الاقتصاد العليا حيث دخلتا مجموعة (301 – 305).

وقال نائب رئيس مدرسة الاقتصاد العليا ليونيد هوخبيرغ معلقا على التصنيف إن النتائج التي تم إحرازها أصبحت ممكنة بفضل زيادة حجم الدراسات وارتفاع عدد البحوث العلمية المطروحة للدكتوراه وكذلك زيادة الميزانية التي تخصصها الحكومة الروسية وإدارات الجامعات لتطوير الدراسات العلمية.

وقد دخل التصنيف العام الجاري 60 جامعة روسية جاءت 12 جامعة منها في التصنيف لأول مرة. ومن بينها جامعة "بليخانوف" الاقتصادية الروسية وجامعة "الدون" التقنية الحكومية اللتان دخلتا مجموعة (501 – 600) وكذلك جامعة "سيتشينوف" الطبية التي دخلت التصنيف بفضل الدراسات التي أجرتها في مجال فيروس كورونا. وقد ارتفع معدل اقتباس أعمال علمائها خلال العام الماضي من 8.5 إلى 28.9 نقطة.

أما جامعة موسكو النووية (ميفي) التي تعد من أفضل الجامعات الروسية وجامعة التعدين في بطرسبورغ فدخلتا مجموعة (401 – 500).

المصدر: نوفوستي