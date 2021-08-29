عليه صورة السيستاني.. ما قصة الكتاب الذي يحمله ماكرون؟

ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يحمل كتابا يتحدث عن مواقف المرجع الديني الأعلى علي السيستاني تجاه المسيحيين في العراق.

وأهدي الكتاب لماكرون من قبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، خلال زيارتهما لمرقد الإمام الكاظم في بغداد الليلة الماضية.

والتقط الرئيس الفرنسي صورة وهو يحمل الكتاب الذي طبعت عليه صورة المرجع السيستاني وخارطة العراق المصممة بطريقة توحي إلى تنوعه المجتمعي.

بالصور / رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون يزوران ضريح الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) pic.twitter.com/kFRZLSwYer — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 28, 2021

المصدر: RT