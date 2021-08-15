 
مباشر

عائلة مزكتلي السورية تحقق انتشارا واسعا بفيديوهات تنتجها من تركيا

الثقافة والفن

عائلة مزكتلي السورية تحقق انتشارا واسعا بفيديوهات تنتجها من تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r27y

أعربت عائلة مزكتلي السورية عن سعادتها بنجاح فيديوهاتها الكوميدية على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق "تيك توك"، حيث بلغ عدد متابعيها أكثر من مليون متابع.

 

 

عائلة مزكتلي السورية تحقق انتشارا واسعا بفيديوهات تنتجها من تركيا

 

عائلة مزكتلي التي تتكون من أب و4 أبناء تقيم في تركيا وتعمل على نشر فيديوهات كوميدية وتحديات ترفيهية وحازت على تفاعل وانتشار واسع في فترة قصيرة.

العائلة أكدت خلال لقائها مع المذيع أحمد الجمل مقدم برنامج ناس أونلاين أن من أسباب نجاح فيديوهاتها أنها عائلة مكونة من الذكور فقط دون وجود عنصر أنثوي ومدى الحب والترابط الأسري بين أفرادها. 

العائلة السورية تطمح في التوسع على منصات التواصل الاجتماعي... "نهدف إلى تطورنا بشكل أكبر حتى نستطيع تفريع قنواتنا أي كل منا يكون له قناة خاصة به إضافة إلى قناة العائلة الرئيسية". 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا