عائلة مزكتلي السورية تحقق انتشارا واسعا بفيديوهات تنتجها من تركيا

أعربت عائلة مزكتلي السورية عن سعادتها بنجاح فيديوهاتها الكوميدية على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق "تيك توك"، حيث بلغ عدد متابعيها أكثر من مليون متابع.

عائلة مزكتلي التي تتكون من أب و4 أبناء تقيم في تركيا وتعمل على نشر فيديوهات كوميدية وتحديات ترفيهية وحازت على تفاعل وانتشار واسع في فترة قصيرة.

العائلة أكدت خلال لقائها مع المذيع أحمد الجمل مقدم برنامج ناس أونلاين أن من أسباب نجاح فيديوهاتها أنها عائلة مكونة من الذكور فقط دون وجود عنصر أنثوي ومدى الحب والترابط الأسري بين أفرادها.

العائلة السورية تطمح في التوسع على منصات التواصل الاجتماعي... "نهدف إلى تطورنا بشكل أكبر حتى نستطيع تفريع قنواتنا أي كل منا يكون له قناة خاصة به إضافة إلى قناة العائلة الرئيسية".