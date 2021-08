محمد هنيدي يكشف سبب ابتعاده عن أعمال الأكشن والرعب (فيديو)

🇪🇬 @OfficialHenedy and Menna Shalaby star in Egyptian horror comedy El Ens W El Nems – releasing at #VOXCinemas on 12 August. Book your advance tickets now at https://t.co/Yn2nY0PnUi or the VOX app. #ElEnsWElNemsatVOX#GreatMoments@MajidAlFuttaim 🎥🍿 pic.twitter.com/fcNogvR3cy