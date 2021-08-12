محمد هنيدي يكشف سبب ابتعاده عن أعمال الأكشن والرعب (فيديو)

تحدث الممثل المصري محمد هنيدي عن سبب ابتعاده عن تقديم أعمال الأكشن أو العنف في أعماله، قائلا: "إنه لم يحب أن يقدم مثل هذه الأعمال، والفنان أحمد عز وأحمد السقا أبطال فيها".

وأطل الفنان محمد هنيدي على جمهوره في لايف جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حرص من خلاله على الرد على كافة الأسئلة التي وجهها له الجمهور.

ورد هنيدي على سؤال وجهه له أحد جمهوره حول سبب ابتعاده عن أعمال الأكشن، ليجيب عليه قائلا: "ليه أكشن ليه؟، الدنيا حر وأحمد عز والسقا أبطال في الأكشن، أروح اتضرب أنا ليه؟".

كما كشف أنه لم يحب أعمال الرعب، قائلا: "مبحبش أفلام الرعب بتوتر منها، ومعتقدش أني ممكن أقدمها في عمل، لكن ممكن أقدم دور شرير بطريقة كوميدية".

وحقق الفنان محمد هنيدي نجاحا كبيرا بفيلم "الإنس والنمس" الذي طرح في السينما الفترة الماضية، حيث أنه مازال يواصل تصدره إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي، حيث حقق يوم الثلاثاء، إيرادات بلغت مليونا و759 ألفا و547 جنيها.

ويضم فيلم "الإنس والنمس" عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم الفنانة منة شلبي، والفنانة صابرين، وبيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، شريف دسوقي، والفيلم قصة إخراج شريف عرفة.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية