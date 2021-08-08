تعرف على آخر رسالة صوتية للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز "فيديو"

أرسلت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز رسالة صوتية، مباشرة قبيل مرضها ثم وفاتها لاحقا بالمستشفى، لمتصلة كانت تتحدث معها حول طفلة موهوبة (اسمها نور) من متحدي الإعاقة ومريضة بمرض نادر.

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وقالت الفنانة الراحلة من خلال الرسالة الصوتية التي بثتها صحيفة "اليوم السابع" المصرية: "هاقول لدنيا، ودنيا لو شافت الفيديو ده هتتقطع لأنها بتحب الأطفال بصفة عامة، وبالذات من هم في مثل ظروف نور".

وتابعت الفنانة الراحلة: "ربنا يشفي نور ويقوي أمها على تربيتها، هي دنيا بتصور لكن هخليها تحدد يوم، ونخلي نور تجيلها التصوير ونعملها مفاجأة حلوة ويوم جميل علشان نسعدها".

وكانت الراحلة تتحدث عن الطفلة نور بعد تداول قصتها عبر بعض الصحف المصرية، حيث أطلقت عليها الصحافة المصرية "ملكة الكرسي" وذلك بعد عمل قصص إنسانية مصورة بالفيديو عن الطفلة نور(11 عاما) ، وهي من متحدي الإعاقة ومريضة بمرض نادر اسمه " الصلب المشقوق" يؤثر على الحركة، ولكنها تهوى الغناء والاستعراض من على الكرسي المتحرك الخاص بها، كما أنها بطلة في السباحة، وفي الفيديو أشارت الطفلة الجميلة إلى أنها تعشق الفنانة دنيا سمير غانم وتتمنى أن تلتقى بها.

وبمجرد أن رأت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز الفيديو الخاص بالطفلة نور تأثرت تأثرا كبيرا وأرسلت رسالة صوتية تؤكد فيها أنها ستخبر ابنتها دنيا لترتب لقاء يجمعها بالطفلة نور.

المصدر: "اليوم السابع"