هذا ما قالته دلال عبد العزيز عن حياتها في حوار عام 1992

كانت الفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز قد كشفت تفاصيل نادرة عن حياتها الشخصية في حوار أجرته مع جريدة "الوطني العربي" عام 1992.

وقالت الراحلة وقتها: "أنا من بلدة صغيرة اسمها ديرب نجم شرقية عزبة نعمان ضواحي مدينة الزقازيق، أبي عبد العزيز نعمان ناظر المدرسة الذي رفض أن تدخل ابنته مجال الفن أو أن تلتحق بمعهد السينما لعدم اعترافه بشهادات الفن".

وأضافت: "وبالفعل دخلت كلية الزراعة تبعا لمجموعي وأمي ربة بيت من مركز ميت غمر، وأحببت الفن وأنا طفلة صغيرة في الرابعة من عمري، وكانت أختي التي تكبرني تذهب إلى مدرستها وتعود لتغني وترقص وتعمل بروفات تمثيل حفلات المدرسة، وكنت أقلد ما تفعله حتى أنني ظننت أن المدرسة هي الغناء والتمثيل.

وعن مشوارها الفني، قالت الفنانة الراحلة إن بدايته كانت مع "قصة حبي بسمير غانم ونسيت فارق السن بيننا... وتحت الإصرار والحب المشتعل قلت له نتزوج، فتردد في قبول عرضي فابتعدت عنه، ووجدته لاحقا يجيء ويرضخ لطلبي ويوافق على الزواج".

المصدر: "بوابة أخبار اليوم"