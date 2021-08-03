تامر حسني ينجح في الصلح بين الفنان دياب والمنتج نصر محروس (فيديو)

أعلن الفنان المصري، تامر حسني، أنه تمكن من "الصلح بين الفنان دياب والمنتج والمخرج نصر محروس، بعد أزمة بينهما حول عقد دياب الذي ينص على طرح 8 ألبومات خلال 8 سنوات.

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ونشر تامر حسني مقطع فيديو على حسابه في "فيسبوك" أنه نجح في الصلح بين دياب ونصر محروس، وعلق قائلا: "الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني و قدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس، وتم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب".

وأضاف: "دي لفته حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده..شكرا أستاذ نصر.. شكرا إنك كبرتلي ومردتليش طلبي، ووقفت جانب دياب لأنه شاب و لسه في أول حياته.. كل الشكر أستاذ نصر محروس".

من جانبه، قال المنتج نصر محروس: "أنا اللي بشكرك يا تامر وبشكر ربنا عليك وأنا فخور بيك كأخ ليا، وبفتخر بيك كأكبر فنان في جيلك".

وأكمل: "أنا مقدرش يا تامر أرفضلك طلب، وطبعا دياب أخويا الصغير اللي بتمناله كل خير ونجاح".

المصدر: RT