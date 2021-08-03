الممثل المصري بيومي فؤاد يعلن تعرضه لوعكة صحية شديدة أفقدته الوعي ليومين في الإمارات

كشف الممثل المصري، بيومي فؤاد، عن إصابته بوعكة صحية شديدة أثناء تواجده في الإمارات، في منشور على صفحته الشخصية في "إنستغرام".

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ونشر بيومي فؤاد صورة مكتوب بداخلها: "أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم، أصبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان، أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة، مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة..لدرجة إني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم مع تأكدهم إنها مش كورونا".

وأضاف: "وملحوظة..في ناس من اللي اهتمت متعرفش مين بيومى فؤاد، بس يعرفوا إني ضيفهم، شكرا دولة الإمارات العربية الشقيقة".

المصدر: RT