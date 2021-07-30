قبلة على الخد من حسين فهمي للبنانية باميلا الكيك تثير الجدل

أثارت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك الجدل بعد أن نشرت صورا من كواليس فيلم "الفارس" الذي تشارك في بطولته النجم الكبير حسين فهمي.

وظهرت النجمة اللبنانية بصحبة الفنان الكبير حسين فهمي وهو يقبّلها على خدها، وعلقت على الصورة بالفرنسية قائلة: "مع الفنان القدير حسين فهمي".

وتفاعل المئات من المتابعين مع صورة باميلا وحسين فهمي، وذهب البعض إلى الاعتقاد بأنهما قد "تزوجا"، لكن الصور في الحقيقة تعود إلى كواليس تصوير فيلم الفارس، وسبق ونشرت الكيك صورة من نفس الكواليس قبل أيام قليلة.

المصدر: elbalad.news