الفنانة بلقيس تكشف طبيعة مرضها بعد تعرضها لوعكة صحية (فيديو)

فاجأت الفنانة ​اليمنية ​​بلقيس​​ متابعيها بظهورها بمقطع فيديو لتطمئنهم على وضعها الصحي بعد تعرضها لوعكة صحية، دخلت على إثرها الى المستشفى.

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وكشفت بلقيس طبيعة الوعكة الصحية في الفيديو قائلة: "أسفة قلقتكوا كثيرا، شكرا على رسائلكم ومحاولات الاطمئنان على سواء بالرسائل أو الاتصال عليا".

وتابعت: "أنا وشقيقتي أصبنا بفيروس في المعدة تسبب في تعب شديد لنا، ورحنا المستشفى وعملنا أشعة Avi، والحمد لله بقينا أفضل وانا حاليا في مرحلة التعافي التام".

وكانت بلقيس قد صرحت في مقابلة إذاعية أنها كانت في مصر منذ أيام قليلة وعبرت عن سعادتها بردة فعل الشعب المصري تجاه أغنية "​​ممكن​​" التي جمعتها ديو مع الفنان العراقي ​​سيف نبيل​​، وتصدرها في أكثر من تطبيق موسيقي، وأن أغلب الجمهور المصري حفظ الأغنية وهو ما حمسها لتقديم أغنيات باللهجة المصرية قريبا.

المصدر: "إنستغرام"