"مرضها مش سحر أسود".. طبيب ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

كشف الطبيب المعالج للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن آخر تطورات حالتها الصحية، مشيرا إلى أن "مرضها ليس سحرا أسود".

وقال الطبيب المعالج للفنانة عبد العزيز إن "أمورها شبه مستقرة وستغادر المستشفى في القريب العاجل".

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ونفى أن تكون الفنانة دخلت غيبوبة وفقدت الوعي.

وطالب "بعدم إصدار شائعات وخرافات حول مرضها أو تعرضها لسحر أسود".

وكان أحمد العوضي زوج الفنانة عبد العزيز وجه رسالة جديدة يطالب الجمهور بالدعاء لها في يوم وقفة عرفة.

وتخضع عبد العزيز للعلاج من حالة حرجة منذ إجرائها جراحة قبل يومين، نتج عنها مضاعفات خطيرة.

المصدر: "المصري اليوم"