مفسرة أحلام: ياسمين عبد العزيز اتعمل لها سحر أسود بيتعلق بالدم وتسميمه

أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز القلق في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دخولها المستشفى إثر وعكة صحية شديدة.

وأشارت مفسرة الأحلام أسماء بدوي إلى أن "الحالة التي تمر بها الفنانة عبد العزيز ما هي إلا أنها تعرضت لنوع من أنواع السحر".

وكتبت بدوي على حسابها عبر "فيسبوك": "عارفة إني هفتح على نفسي باب مالوش أول من آخر".

وأضافت: "بس عايزة أقولكم إن ياسمين عبدالعزيز اتعملها سحر أسود.. وهذا النوع من الأسحار بيتعلق بالدم وتسميمه.. ربنا ينجيها ويقومها بالسلامة.. لو ممكن حد من الرقاة المعروفين يرقيها.. ويرقيها بآية النسف من ضمن الآيات".

وسبق وكشف الفنان وائل عبد العزيز، آخر التطورات الصحية لشقيقته ياسمين التي خضعت لعملية جراحية حرجة السبت، دخلت على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالمعادي.

وكتب عبر "فيسبوك": "أرجو من السادة الصحافيين احترام واستيعاب قلقنا وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش على لساننا، ولما نطمن وتستقر الحالة هنطمن الناس عليها وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي".

المصدر: "القاهرة24"