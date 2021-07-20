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هاني شاكر ينتقد محمد رمضان: "أول مرة أشوف حد بيطلع على المسرح نصه الفوقاني عريان"!

الثقافة والفن

هاني شاكر ينتقد محمد رمضان:
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انتقد الفنان هاني شاكر الأسلوب الذي يتبعه الفنان محمد رمضان في الحفلات التي يقدمها، والمظهر العاري الذي اعتاد الظهور به على المسرح.

وقال شاكر: "الحفلات في مصر ليها تقاليد وعادات غير أوروبا وأمريكا، واللي ينفع هناك ممكن مينفعش هنا، ومحمد قد يكون حب يعمل شيء مختلف وجديد، وهو مش مطرب أساسا وعايز يعمل شو وشكل مختلف، ولكن قد يكون الشكل المختلف ده غير مقبول في مصر".

وأضاف: "أنا بشوف إنه حتة إني أطلع نصي الفوقاني عريان على المسرح دي تقريبا إحنا أول مرة نشوفها من محمد رمضان، وبرضه اللي بيطلعوا ومش بيعتمدوا على صوتهم وأغانيهم، ولكن بيعتمدوا على رقصهم وملابسهم دي فترة ومش بتستمر، وأنا ضد ده بصراحة".

المصدر: "القاهرة 24".

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