الطبيعة الخلابة في السعودية.. تشكيل على هيئة قلب على رمال الصحراء

نشر المصور السعودي مشعل السديري على حسابه في "تويتر" صورا التقطها من الجو حملت مشاهد مدهشة من تشكيلات الرمال الطبيعية في صحراء المملكة، شكل على هيئة قلب.

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ومن بين أبهى الصور وأكثرها تأثيرا وتعبيرا، مشهد تظهر فيه الرمال على هيئة قلب كبير على سطح الأرض، ما وصفه المصور في تعليق مرفق بأنه "صورة للطبيعة الخلابة. منحوتة طبيعية على شكل قلب شرق عودة سدير بالقرب من مخيم البلدية".

من وطننا الجميل صورة للطبيعة الخلابة منحوتة طبيعية على شكل قلب شرق عودة سدير بالقرب من مخيم البلدية فسبحان الله الخالق المبدع العلي القدير حفظ الله وطننا الغالي قيادة وشعبا

Spectacular Heart Shaped topography near Audat Sudair in Riyadh region #مشعل_السديري#السياحة_السعوديةpic.twitter.com/DqSfU2Z60i — مشعل بن فهد السديري (@msudairy) June 18, 2021

علاوة على هذا المشهد الفريد، نشر الفنان صورا لمشاهد تبدو فيها الرمال مثل أمواج متلاطمة في تشكيلات متنوعة تمتد على مرمى البصر.

وبدت بعض الصور كما لو أنها منمات من الرمال الذهبية في تشكيلات بديعة رصفت بتجانس متناهي الجمال، علاوة على ما حفرته الرياح في الصخور من منحوتات طببيعية مثيرة للدهشة.

من وطننا الجميل صورة للطبيعة الخلابة منحوتة طبيعية على شكل ورقة شجرة بالقرب من الدفينه التابعة لمركز ظلم بمحافظة الطائف فسبحان الله الخالق المبدع العلي القدير حفظ الله وطننا الغالي قيادة وشعبا

Spectacular leaf Shaped topography in Taif region #مشعل_السديري#السياحة_السعوديةpic.twitter.com/aF2ST97wz0 — مشعل بن فهد السديري (@msudairy) June 20, 2021

ورصد المصور شكلا آخر في غاية الجمال، ظهرت فيه قطعة من الصحراء وقد تعرت لتكشف عن "تصميم" طبيعي يشبه إلى حد كبير ورقة شجر عملاقة بعروقها وبكل تفاصيلها المتناهية في الدقة.

المصدر: تويتر