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السعودية .. اكتشاف شواهد أثرية لملك بابلي تعود إلى منتصف القرن السادس قبل الميلاد

العلوم والتكنولوجيا

السعودية .. اكتشاف شواهد أثرية لملك بابلي تعود إلى منتصف القرن السادس قبل الميلاد
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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كشفت هيئة التراث السعودية، الثلاثاء 13 يوليو، عن شواهد أثرية للملك البابلي "نبو نيد" في منطقة حائل، تعود إلى منتصف القرن السادس قبل الميلاد.

وقالت الهيئة إن الاكتشاف الأثري يتكون من نقش على إحدى الصخور البازلتية يُجسد الملك البابلي ممسكا بيده الصولجان، وأمامه عدد من الرموز الدينية، جنبا إلى جنب مع نص مسماري يصل العدد التقريبي لسطوره إلى 26 سطرا، ما يجعله "أطول نص كتابي" يُعثر عليه حتى الآن في المملكة.

ووجد علماء الآثار هذا الاكتشاف الأثري في محافظة الحائط في منطقة حائل في المنطقة الشمالية من البلاد، وقدروا أنه يعود إلى 540 قبل الميلاد.
وأشارت هيئة التراث إلى أن المتخصصين التابعين لها يعملون الآن على دراسة وتحليل هذا الاكتشاف الهام. وقالت إن هذه الدراسة سيتم ربطها بالنتائج السابقة التي وقع توثيقها مؤخرا في شمال غربي المملكة.

ويقدم الاكتشاف دليلا آخر على الدور التاريخي لشبه الجزيرة العربية وارتباطها الثقافي بمعظم حضارات الشرق الأدنى القديم.

ويمكن إضافته إلى اكتشافات سابقة من نقوش ومسلات حجرية في عدد من المواقع بين تيماء وحائل التي تذكر ملك بابل "نبو نيد"، والتي تثبت اتساع الاتصال الحضاري والتجاري بين الجزيرة العربية وحضارات بلاد الرافدين.

المصدر: "واس"

 

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