السعودية .. اكتشاف شواهد أثرية لملك بابلي تعود إلى منتصف القرن السادس قبل الميلاد

كشفت هيئة التراث السعودية، الثلاثاء 13 يوليو، عن شواهد أثرية للملك البابلي "نبو نيد" في منطقة حائل، تعود إلى منتصف القرن السادس قبل الميلاد.

وقالت الهيئة إن الاكتشاف الأثري يتكون من نقش على إحدى الصخور البازلتية يُجسد الملك البابلي ممسكا بيده الصولجان، وأمامه عدد من الرموز الدينية، جنبا إلى جنب مع نص مسماري يصل العدد التقريبي لسطوره إلى 26 سطرا، ما يجعله "أطول نص كتابي" يُعثر عليه حتى الآن في المملكة.

The #Saudi#Heritage Commission announced a new discovery in Al-Hait Governorate, Hail Region, northern #SaudiArabia: a petroglyph belonging to the Babylonian King Nabonidus, dating back to the mid 6th century BC! #inscription#History 📷SPA pic.twitter.com/vQ6bwQg8sF — SAPRAC (@SapracOrg) July 14, 2021

تعلن #هيئة_التراث عن اكتشاف شواهد أثرية للملك البابلي نابونيد في حائل. pic.twitter.com/HTwW5M9Tlo — هيئة التراث (@MOCHeritage) July 13, 2021

ووجد علماء الآثار هذا الاكتشاف الأثري في محافظة الحائط في منطقة حائل في المنطقة الشمالية من البلاد، وقدروا أنه يعود إلى 540 قبل الميلاد.

وأشارت هيئة التراث إلى أن المتخصصين التابعين لها يعملون الآن على دراسة وتحليل هذا الاكتشاف الهام. وقالت إن هذه الدراسة سيتم ربطها بالنتائج السابقة التي وقع توثيقها مؤخرا في شمال غربي المملكة.

Archaeologists from the Saudi #HeritageCommission have discovered fascinating rock inscriptions in the Hail region (northern Saudi Arabia) that depict the Babylonian King Nabonidus. pic.twitter.com/HqQ0BZ3mUw — هيئة التراث (@MOCHeritage) July 13, 2021

ويقدم الاكتشاف دليلا آخر على الدور التاريخي لشبه الجزيرة العربية وارتباطها الثقافي بمعظم حضارات الشرق الأدنى القديم.

ويمكن إضافته إلى اكتشافات سابقة من نقوش ومسلات حجرية في عدد من المواقع بين تيماء وحائل التي تذكر ملك بابل "نبو نيد"، والتي تثبت اتساع الاتصال الحضاري والتجاري بين الجزيرة العربية وحضارات بلاد الرافدين.

المصدر: "واس"