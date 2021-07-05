ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر وصايا والدتها.. وتؤكد: زارت كل أصدقائها قبل يومين من إصابتها بكورونا

ذكرت أميرة مختار ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي في الذكرى الأولى لرحيل والدتها، أن الجداوي زارت كل أصدقائها قبل يومين من إصابتها بفيروس كورونا.

وفي تصريح لقناة "المحور"، تطرقت مختار لآخر وصايا والدتها الراحلة لها... "قالت لي خلي بالك من نفسك وحبي نفسك .. وبدعي ربنا يديم على والدتي حب الناس".

وأشارت إلى أن "العام الذي رحلت خلاله والدتها كان صعبا للغاية، عليها وعلى باقي أفراد الأسرة، وعلى كل محبيها".

وأضافت: "والدتي قبل تعرضها للإصابة بفيروس الكورونا بحوالي 48 ساعة قامت بزيارة عدد كبير من صديقاتها".

وقدمت الشكر لكافة وسائل الإعلام والصحافة التي تواصلت معها بشأن إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدتها، قائلة: "لو حاسة بكل ده، أكيد هتكون سعيدة وفرحانة عشان هي تعبت في مشوارها الفني الطويل ده".

المصدر: "صدى البلد"