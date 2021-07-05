دار موضة روسية تعرض أزياءها في أسبوع الموضة بباريس

صوّرت الفنانة الروسية المعروفة، ريناتا ليتفينوفا، فيلما يعرض مجموعة أزياء جديدة لدار الموضة التابعة لمصممة الأزياء الروسية، أوليانا سيرغيينكو.

وسيعرض الفيلم الذي يضم بطولة عارضة الأزياء الروسية المشهورة ناتاليا فوديانوفا في مهرجان الموضة الراقية في باريس.

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أفاد بذلك ناطق باسم دار الموضة الروسية.

يذكر أن باريس تحتضن يوم 5 يوليو مهرجان الموضة الراقية بصفتها أهم فعالية في صناعة الموضة العالمية. وستقدم فيه دار الموضة الروسيةUlyana Sergeenko مجموعة أزيائها لموسم الخريف – الشتاء عام 2021. وهي ماركة روسية وحيدة يضمها برنامج المهرجان في باريس.

وستعرض مجموعة الأزياء الروسية عن طريق الفيلم السينمائي من إخراج الممثلة والمخرجة الروسية المعروفة ريناتا ليتفينوفا حيث ستقوم عارضة الأزياء الروسية المشهورة ، ناتاليا فوديانوفو بأداء الدور الروسي.

وأعاد النطاق إلى الأذهان أن دار الموضة الروسية Ulyana Sergeenko تقدم أزياءها في باريس بعد أن تلقت في 21 مايو الماضي الوضع القانوني الراقي للعضو في اتحاد الموضة الراقية في باريس وهو أعلى لقب يمكن أن تكرّم به دار موضة أجنبية. وقال إن ماركات مثل Fendi Couture ،Versace، Elie Saab، Miu Valentino تم تكريمها أيضا باللقب المذكور.

يذكر أن دار الموضة Ulyana Sergeenko أسستها أولينا سيرغيينكو عام 2011 في موسكو. والغاية منها هي الحفاظ على تقنيات الموضة الروسية التقليدية وتطويرها ودعايتها.

المصدر: تاس