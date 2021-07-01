مسرح " البولشوي" يقدم عرضا عالميا أول لباليه "النورس" المستوحى من مسرحية تشيخوف

يقدم مسرح "البولشوي" الأكاديمي الروسي الحكومي في 1 يوليو عرضا عالميا أول لباليه "النورس" المستوحى من مسرحية أنطون تشيخوف المشهورة.

وتم وضع الباليه بمشاركة المؤلف الموسيقي، إيليا ديموتسكي، ومصمم الباليه، يوري بوسوخوف والمخرج، ألكسندر مولوتشنيكوف والفنانين الرائديين لفرقة باليه "البولشوي".

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وقالت المتحدثة باسم "البولشوي" كاترينا نوفيكوفا، إن إدارة المسرح تخطط لعرض الباليه الجديد في الفترة ما بين 1 و4 يوليو الجاري، مضيفة إن "النورس" سيكون عرضا أخيرا في ربتوار الباليه لموسم المسرح الـ245.

وأوضحت أن الموسيقي من بطرسبورغ، إيليا ديموتسكي هو الذي ألف الموسيقى بالتعاون مع مصمم الباليه ،يوري بوسوخوف. وأعادت إلى الأذهان أن الثنائي ديموتسكي وبوسوخوف سبق لهما أن أخرجا 6 مسرحيات، بما في ذلك 3 باليهات بطلب من مسرح "البولشوي".

وأخرج الفنانان بالتعاون مع المخرج كيريل سريبرينيكوف باليه "بطل زماننا" (2015) وباليه "نورييف" (2017) الذي فاز بجائزة المسرحية القومية الروسية "القناع الذهبي" بفئة "أفضل مسرحية باليه".

وقالت إن مخرج "النورس" ألكسندر مولوتشنيكوف، تولى كتابة سيناريو الباليه. أما ديكوره ( مناظره) فيعود إلى الفنان البريطاني، توم باي، الذي سبق له أن رسم المناظر لمسرحية "النورس" الدرامية في لندن.

فيما يتعلق ببطولة الباليه فإنها تضم الفنانين، إيغور تسفيركو الذي قام بأداء دور تريبليف، أناستاسيا ستاشكيفيتش التي قامت بأداء دور نينا، وماريا فينوغرادوفا، أرتيومي بيلياكوف وغيرهم.

المصدر: تاس