لأول مرة.. بلاسيدو دومينغو يشارك في أوبرا ينتجها مسرح "البولشوي"

افتتح مسرح "البولشوي" الحكومي الأكاديمي الروسي في مبناه التاريخي الأربعاء 14 أبريل الجاري سلسلة من عروض أوبرا "دون كارلوس" لجوزيبي فيردي.

ويشارك النجم العالمي، بلاسيدو دومينغو، نجوم الأوبرا الروسية والعالمية، ممن يقومون بتجسيد أدوار رئيسية فيها، ومنهم آنا نتريبكو، فيروتشيو فورلانيتو، ويوسف إيفازوف، وخيبلا غيرزمافا، وأغوندا كوليفا، وستقدم العروض في الفترة من 14 – 18 أبريل الجاري.

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صرح بذلك مدير المسرح، فلاديمير أورين، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وقال إن بلاسيدو دومينغو يقوم لأول مرة بأداء دور رودريغو في عرض أوبرا جوزيبي فيردي "دون كارلوس" الذي أنتجته فرقة "البولشوي".

وأعاد مدير "البولشوي" إلى الأذهان" أن، بلاسيدو دومينغو غنى لأول مرة على خشبة "البولشوي" عام 1974 حين وصلت فرقة مسرح "لا سكالا" إلى موسكو حيث قام بأداء دور كافارادوسي في أوبرا "توسكا" لجياكومو بوتشيني.

أما العرض التالي لبلاسيدو دومينغو على خشبة "البولشوي" فجاء عام 2018 في الحفل الكبير الذي أقيم بمناسبة إجراء مونديال – 2018" في روسيا.

ثم بادر بلاسيدو دومينغو في الموسم الموسيقي الحالي للبولشوي إلى قيادة الأوركسترا في أوبرا "مانون ليسكو" لجياكومو بوتشيني.

المصدر: تاس