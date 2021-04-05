فرقة "ليتل بيغ" الروسية وبلاسيدو دومينغو يفوزان بجائزتي "برافو" الموسيقية

فاز المغني الروسي المعروف ،ديما بيلان، وفرقة Little Big الموسيقية بجائزة "برافو" الموسيقية الروسية الثالثة بفئة موسيقى البوب والروك.

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وتم توزيع جوائز "برافو" الموسيقية السبت 3 أبريل في دار الأدباء المركزية بموسكو.

ونال المغني، نيقولاي باسكوف والمدوّن، داني ميلوخين جائزة أفضل ثنائي غنائي عام 2020.

وأما المايسترو الألماني، هانس تسيمر، فمنح جائزة أفضل مؤلف موسيقي.

ونالت فرقة "Dabro" الموسيقة جائزة أفضل فرقة للفنانين الشباب.

يذكر أن مسرح "البولشوي" كان قد شهد في وقت سابق توزيع جوائز "برافو" على الفائزين بفئة "الموسيقى الكلاسيكية. وفائز بجائزة "برافو" كل من نجم الأوبرا العالمية، بلاسيدو دومينغو، ومغني الأوبرا الروسي، بوغدان فولكوف ومغنية الأوبرا الروسية ألبينا شاغيموراتوفا.

جدير بالذكر أن جائزة "برافو" تم تأسيسها عام 2017 ويتم منحها سنويا منذ عام 2018 بفئتي موسيقى البوب والروك والموسيقى الكلاسيكية.

المصدر: تاس