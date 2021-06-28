 
مباشر

الفنانة هند صبري تطلق مبادرة "الأكسجين للجميع" وتقدم مساعدات في تونس

الثقافة والفن

الفنانة هند صبري تطلق مبادرة
Reuters Ashraf Mohammad Mohammad Alamra
الفنانة التونسية هند صبري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpnk

قدمت الفنانة التونسية، هند صبري، مجموعة من المساعدات للمستشفيات في منطقة الشمال الغربي بتونس المتضررة من جائحة كورونا بشدة، ضمن مبادرة "الأكسيجين للجميع" التي أطلقتها الفنانة.

إقرأ المزيد
تونس تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بكورونا
تونس تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بكورونا

وفي التفاصيل، شملت مبادرة "الأكسيجين للجميع"، مجموعة من أسرة الإنعاش وقوارير الأكسجين، ما مكّن من إنقاذ الكثير من المصابين بفيروس كورونا، حيث أطلقت هند صبري دعوتها لجمع التبرعات وتوفير أنابيب الأكسجين وأجهزتها في تونس من خلال جمعيتها "مفيد"، حيث أن عدد ضحايا فيروس كورونا في تونس تخطى الـ12 ألفا، حسب شهادة مسؤولين في الصحة بولاية جندوبة.

جدير بالذكر أن الفنانة التونسية حصلت مؤخرا على منصب سفيرة للنوايا الحسنة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مع نشاط خيري للمنظمة التي أسستها العام الماضي في تونس التي تحمل اسم "مفيد".

المصدر: الشروق

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا