الفنان جمال سليمان يبدي رأيه بحال الدراما السورية

قال الفنان السوري، جمال سليمان، إن اللهجة الصعيدية هي المحببة لقلبه، مضيفا أن ما يثير إعجابه هو قدرة الدراما السورية على الاستمرار، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها سوريا.

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وأضاف سليمان في لقاء خاص على RT Online :"بالنسبة للأعمال المشتركة، فالافتعال في هذه الأعمال غير مقبول، وأن تجمع أشخاص مختلفين في مكان معين بدون مبرر أرى ذلك بصراحة كثير من الافتعال، وكأنها أصبحت موضة لا أكثر ولا أقل، ولكن إذا اجتمعت الناس في هذه الدراما لأسباب منطقية فهذا شيء رائع".

وعن تجربته مع اللهجة المصرية قال الفنان السوري:"قبل أن أمثل باللهجة المصرية كانت لي تجربة باللهجة الحلبية، وشاركت بلهجات عدة، ومنها البدوية والفلسطينية، من خلال دوري في مسلسل التغريبة الفلسطينية، بالإضافة إلى أدوار باللغة العربية الفصحى".

وتابع: "كل لهجة فيها صعوبة كبيرة جدا حتى تقدر تتبناها وتهضمها وتستطيع أدائها من دون تكلف، وهذه مسألة صعبة، وأول تجربة لي في مصر كانت في مسلسل حدائق الشيطان، حيث أرجعني هذا المسلسل إلى أيام المدرسة وأصبحت تلميذا، لقد قضيت شهرا ونصف الشهر وأنا أحضر دروس يومية، بمقدار درسين في اليوم، للتدرب على اللهجة الصعيدية قبل الدخول إلى التصوير، وحتى عندما بدأت التصوير كان الأسبوع الأول بالنسبة لي كالجحيم، ولكن شوي شوي بدأت أكتسب ثقتي بنفسي وبدأت أتعايش مع اللهجة وكأنها لهجتي، وبعدها عملت بلهجات أخرى، واللهجة الصعيدية هي الأحب إلى قلبي، وهي التي أتقنها أكثر من غيرها.. أما اللهجة المصرية القاهرية التي يتحدث بها الناس عادة فهي بالنسبة لي كانت أصعب من الصعيدية، لأنها مخادعة قليلا".

وعن واقع الدراما السورية قال سليمان: " واقع الدراما السورية من واقع سوريا في الحقيقية، الحرب والدمار وظروف الاستقطاب أثرت كثيرا على صناعة الدراما، ولكن الفنانيين السوريين عم يجاهدوا ويقاتلوا حتى يحافظوا على هذه الصناعة، والتي كانت في فترة من الفترات فخر الصناعة السورية، وربما كانت الصناعة السورية الأشهر في العالم العربي، واستطاعت الدراما السورية أن تعمل حضورا كبيرا في سوريا كبلد وفي المجتمع السوري، وبالثقافة السورية وبالتاريخ السوري، حيث قدمت الدراما السورية الأعمال الاجتماعية والرومانسية والكوميدية والتاريخية، وكان الإنتاج غنيا ورائعا، وأصبح لها مكان في كل بيت عربي بشكل مشرف وراق، ولكن الأن الأمور اختلفت لأن هناك صعوبات كثيرة في الدراما السورية، وما يثير الإعجاب هو أن الفنانيين السوريين ما زالوا قادرين على الاستمرار وإنتاج أعمال جديدة، وأحيانا تكون مميزة جدا، مثل مسلسل "قيد مجهول"، وكان عملا رائعا، كما نشاهد الفنانين السوريين يشاركون في مسلسلات عربية مشتركة".

وجمال سليمان ممثل ومخرج سوري معروف، يعتبر من عمالقة التمثيل في الوطن العربي، حقق شهرة واسعة من خلال أعماله الكثيرة في الدراما السورية، وكذلك من خلال مشاركاته الناجحة في الدراما المصرية.

المصدر: RT