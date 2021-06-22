باليه "روميو وجولييت" في دار الأوبرا المصرية (صور)

يختلف المختصون في تاريخ الموسيقى السوفيتية/الروسية على تاريخ كتابة هذا الباليه الشهير، بسبب عودة سيرغي بروكوفييف وعائلته إلى الاتحاد السوفيتي.

تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو، نادر عباسي، ومن إخراج الراحل، الدكتور عبد المنعم كامل، وبإخراج فني لإرمينيا كامل، باليه "روميو وجولييت" في الثامنة مساء اليوم ولمدة 4 ليال متتالية على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

RT Zafar Azimov

وفي تصريحات خاصة لـ RT، قال المايسترو، نادر عباسي، إنها ليست المرة الأولى التي يقود فيها هذا العمل بالتعاون مع أوركسترا أوبرا القاهرة، حيث تتميّز مدوّنة بروكوفييف بأنها من أصعب الأعمال التي كتبت للباليه على الإطلاق، ولا يعود ذلك بسبب مهارات القيادة أو التناغم ما بين آلات الأوركسترا، وإنما يعود لما يريده بروكوفييف، من خلال كتابته الأوركسترالية، من ألوان مختلفة للصوت، ونسيج الأوركسترا، ودقة المشاعر ورقتها في الوقت نفسه، وارتباطها بالدراما على خشبة المسرح، وهو ما يجعل مهمة قائد الأوكسترا صعبة، لكنها في الوقت نفسه مثيرة للاهتمام ولرغبة البحث والاكتشاف.

RT Zafar Azimov

ويتابع عباسي، أن من بين اكتشافاته كمية كبيرة من المواهب في الأوركسترا الذي يعمل معه (أوركسترا أوبرا القاهرة)، وكذلك في أكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة المصرية، التي تغذّي هذا الأوركسترا، ودار الأوبرا بشكل عام بالكوادر اللازمة.

RT Zafar Azimov

وحول عمله مع فرقة باليه أوبرا القاهرة، يقول المايسترو المرموق، والذي شارك مؤخراً في "موكب المومياوات"، الذي لاقى نجاحاً منقطع النظير في القاهرة وحول العالم: "إن العمل مع الباليه قد يكون أصعب من العمل مع المغنيين في قالب الأوبرا، حيث أن قائد الأوركسترا يعمل مع المغني منذ بداية العمل، من خلال مصاحبة البيانو، وهناك مرونة أكبر في الحركة أثناء العرض. أما في الباليه فيرتبط القائد بحركة الراقصين على المسرح، وسير الدراما، وهو ما يقيّد حركة القائد، إلا أنه، ومع الوقت، يحسّ بأن هناك قدر من الارتجال ممكن مع التعوّد على حركة الراقصين، وهو ما يؤكّد على الطبيعة المدهشة لفنون الأداء، وإمكانيات التعبير من خلالها، وحركتها كدالة في الزمن".

wikipedia.org

عاد سيرغي بروكوفييف إلى الاتحاد السوفيتي عام 1936، واستقر في العاصمة السوفيتية موسكو مع زوجته، وعرض الباليه كاملاً في مسرح "كيروف" بمدينة لينينغراد عام 1938، وكان مصمم الرقصات ليونيد لافروفسكي، والعرض من بطولة الباليرينا الشهيرة، غالينا أولانوفا.

RT Zafar Azimov

يعد العرض أحد أشهر عروض الباليه في القرن العشرين، ويتكون من 3 فصول و9 مشاهد، علاوة على مقدمة وخاتمة. كتبه بروكوفييف على نص ليونيد لافروفسكي وأدريان بيوتروفسكي وسيرغي بروكوفييف وسيرغي رادلوف استناداً إلى مأساة ويليام شكسبير التي تحمل نفس الاسم.

RT Zafar Azimov

وبسبب أن الباليه قد كتب في الفترة التي سبقت انتقال بروكوفييف إلى موسكو، يختلف نقاد ومتخصصو تاريخ الموسيقى في مكان كتابة العمل، بين من يقولون إنه كتب أثناء وجود بروكوفييف في "الغرب" ومن يؤكدون على أنه كتبه في الاتحاد السوفيتي.

إقرأ المزيد

على أية حال، سيرغي بروكوفييف (1891-1953) هو مؤلف موسيقي روسي/سوفيتي، عازف بيانو، كاتب، لاعب شطرنج محترف من الفئة الأولى، حاصل على لقب فنان الشعب في الاتحاد السوفيتي (1947)، وحائز جائزة لينين (1957)، وست جوائز ستالين (1943، ثلاث مرات عام 1946، 1947، 1952).

كتب بروكوفييف في جميع القوالب المعاصرة والكلاسيكية، وله 8 أوبرات، 8 باليهات، 7 سيمفونيات، 9 أعمال كونشيرتو لآلات مختلفة، 9 سوناتات للبيانو، وأعمال كورالية ولموسيقى الحجرة ومؤلفات موسيقية للسينما والمسرح.

المصدر: RT